Servizi di controllo ad “alto impatto” a Modena

Nella mattinata di ieri, a Modena, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.

I militari dell’Arma modenese, coadiuvati dai colleghi in supporto delle Compagnie di Carpi e Sassuolo, e da personale della Polizia Locale della città, hanno effettuato attività preventive di verifica nei parchi cittadini e nelle zone sensibili del territorio, in particolare nel parco XXII aprile, eseguendo posti di controllo nei principali snodi della viabilità urbana.

Proprio nel parco XXII aprile sono state identificate e sottoposte a controllo 10 persone, due delle quali, straniere e senza fissa dimora, sono state denunciate alla Procura della Repubblica in quanto irregolari sul territorio della Stato: una di queste, previa notifica del provvedimento di espulsione del Questore, è stata accompagnata al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma per l’allontanamento dal Territorio Nazionale.