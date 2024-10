Sabato a Carpi la festa del progetto ‘Muoviti Muoviti’

Si svolgerà sabato 12 ottobre a Carpi, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso l’impianto di Atletica leggera e Rugby ‘Dorando Pietri’, in via Nuova Ponente n°30, si svolgerà la Festa del progetto Muoviti Muoviti, che da 17 anni promuove sul territorio di Carpi, Novi di Modena e Soliera attività motorie rivolte ai bambini dai 4 ai 9 anni volte a contrastare sedentarietà e incentivare una cultura del benessere, della salute e della motricità. All’ultima edizione del progetto hanno partecipato 3.100 bambini per un totale di 2.000 ore di attività, con il coinvolgimento di 15 scuole primarie, insieme a 23 Scuole d’Infanzia.

Alla manifestazione parteciperanno centinaia di bambini, che avranno occasione di praticare diverse attività sportive alla presenza di istruttori e insegnanti.

Muoviti Muoviti è un’iniziativa promossa dalla Consulta E del Comune di Carpi in collaborazione con l’Assessorato alle politiche scolastiche e con la partecipazione degli Assessorati allo Sport dei Comuni di Soliera e Novi di Modena, con il sostegno della Fondazione CR Carpi e il contributo del Centro Commerciale il Borgogioioso.