Sabato 12 ottobre all’Oasi Val di Sole di Concordia una giornata di bellezza, pace e spiritualità

Sabato 12 ottobre l’Oasi Val di Sole di Concordia sarà teatro di una giornata di bellezza, pace e spiritualità.

L’iniziativa è promossa dal Comitato tecnico scientifico dell’Oasi Val di Sole in collaborazione con il Comune di Concordia, la Diocesi di Modena, Nonantola e Carpi, il Centro culturale islamico di Concordia, i Monaci buddisti del Tempio di Mahitri Vihara, Le Ragazze dell’8 Marzo, l’organizzazione Overseas e con il sostegno di COOP Alleanza 3.0.

Ad accogliere i visitatori, alle ore 10, sarà un’immersione nella natura con l’accompagnamento dell’arpa celtica di Thomas Gennari.

Dalle 10:30 alle 11:30 “I libri viventi”, percorso libero tra narrazioni, meditazioni e suggestioni della spiritualità buddista, musulmana, cristiana e laica, dove ognuno può ritrovare il proprio equilibrio, con sé stesso e con il mondo.

Dalle 11:30 alle 12 convivialità e visita guidata all’Oasi Val di Sole con i volontari del Comitato tecnico scientifico.

Per tutta la durata dell’iniziativa saranno collocate all’interno dell’Oasi quattro tende: la tenda dei monaci buddisti, la tenda della spiritualità cristiana, la tenda della tradizione musulmana e la tenda della sensibilità laica. I visitatori potranno spostarsi liberamente da una tenda all’altra seguendo le letture che ogni gruppo proporrà. Le tematiche riguarderanno il rispetto della natura, la pace e l’armonia interiore.

Ingresso libero senza necessità di prenotazione.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

COME RAGGIUNGERE L’OASI

L’Oasi Val di Sole si trova in via Dugale Secondo. Per arrivare occorre raggiungere la frazione di Fossa, e da qui prendere via Val di Sole e percorrerla per circa 1 km, in buona parte di strada bianca; subito dopo il ponte si svolta a sinistra, si prosegue per circa 400 metri e si trova l’Oasi sulla destra.