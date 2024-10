Messa in sicurezza del torrente Fossa tra Formigine e Fiorano Modenese

Anche le recenti alluvioni in Emilia-Romagna hanno dimostrato quanto sia importante la manutenzione degli argini di fiumi e torrenti.

Sono attualmente in corso i lavori di messa in sicurezza idraulica dell’alveo e delle sponde del torrente Fossa nel tratto compreso tra i comuni di Formigine e Fiorano Modenese da parte dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Nello specifico, l’intervento consiste nel taglio della vegetazione sulle sponde, ad esclusione delle alberature ad alto fusto, e nella risagomatura mediante la movimentazione di materiale al fine di centralizzare il filone della corrente ed aumentare così la capacità di convogliare le portate di piena.