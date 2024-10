Intervento della Polizia locale di Bologna su insediamento abusivo al Parco Carlo Urbani

Continuano le attività della Polizia locale sul Lungosavena. Dopo l’intervento di quest’estate che aveva rimosso un insediamento abusivo e in stato di pericolo per l’incolumità delle persone presente da oltre una decina di anni in via degli Stradelli Guelfi, nella giornata di oggi si è svolto un intervento del reparto Sicurezza e del Nucleo Territoriale Savena della Polizia locale nel Parco Carlo Urbani, lato viale Lungosavena. Era presente anche personale dei Lavori pubblici e di Hera per il trasporto e il conferimento in discarica dei materiali rimossi.

In particolare sono state rimosse tre tende da campeggio, collocate in posizione pericolosa nei pressi del fiume (nessuna persona è stata trovata sul posto), e 1.620 kg di rifiuti.

Quello di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie di interventi voluti dall’Amministrazione nell’arco dell’ultimo anno in alcune zone della città.

In totale in questi interventi sono stati bonificati circa 69.000 metri quadrati di territorio e rimosse 11 tonnellate e 7 quintali di rifiuti poi conferiti in discarica da Hera, oltre a 37 manufatti rimossi in queste operazioni.

Le attività di sgombero e bonifica ambientale hanno interessato in modo alternato e continuativo: l’area demaniale a confine con l’Acquedotto di Hera, lato via Agucchi, l’area demaniale, già Ex Cave Reno, via Agucchi/Del Milliario. Entrambe le aree sono state oggetto di 3 interventi ciascuna nel corso dell’ultimo anno.

In tutti questi interventi hanno operato: il Gabinetto del Sindaco, la Polizia Locale, il Settore Lavori Pubblici ed Hera.