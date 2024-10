Addosso coltello e droga: denunciati a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, mentre transitava in via Paradisi durante un consueto servizio di controllo del territorio, notava due soggetti appiedati che, alla vista della Volante, tentavano di darsi alla fuga al fine di allontanarsi.

Immediatamente gli agenti davano vita ad un inseguimento che si concludeva qualche decina di metri più avanti quando, con grande abilità, riuscivano a raggiungere i due soggetti e a bloccarli.

A quel punto gli operatori decidevano di effettuare una perquisizione personale sul posto nei confronti dei due soggetti, un tunisino di 47 anni e un italiano di 18 anni, entrambi gravati da alcuni precedenti penali.

Addosso al 18enne gli operatori rinvenivano un cacciavite e due involucri termosaldati poi appurato contenere sostanza stupefacente del tipo hashish per un penso complessivo di circa 3 grammi. Nello zaino indossato dal 47enne, invece, gli agenti trovavano un coltello di grosse dimensioni di cui l’uomo non forniva alcuna valida giustificazione.

Sulla base di quanto emerso e al termine degli opportuni accertamenti di rito, entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere mentre il solo 18enne è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.