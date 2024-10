Montecchio: dopo il tentato furto al supermercato perde il telefono. Identificato e denunciato

Si trovava all’interno del supermercato “Coop” di Montecchio Emilia dove avrebbe asportato una decina di bottiglie di alcolici, occultandole all’interno del suo zaino, poi avrebbe oltrepassato le casse senza pagare. Si tratta di un uomo di 41 anni che, vistosi scoperto dai dipendenti del supermercato i quali cercavano di bloccarlo, al fine di guadagnarsi la fuga spintonava un dipendente contro la vetrina. Durante la corsa, il presunto reo abbandonava la refurtiva, poi rinvenuta, e si lasciava cadere dalla tasca un telefono cellulare che da successivi accertamenti risultava essere di sua proprietà.

Intervenivano sul posto i militari della stazione di Montecchio Emilia, i quali acquisivano i primi elementi dai presenti. Le successive indagini permettevano di risalire al presunto reo. Per questi motivi, con l’accusa di tentata rapina, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, il 41enne residente nel reggiano.

Il 3 ottobre scorso alle ore 09:00, una pattuglia dei carabinieri veniva inviata presso il supermercato “Coop”, poiché gli addetti avevano segnalato un tentativo di furto. Sul posto i dipendenti riferivano che il presunto reo aveva tentato di rubare 7 bottiglie di liquore ma che vistosi scoperto si era dato alla fuga, spintonando un dipendente. Durante la corsa abbandonava le bottiglie di liquore e dalle tasche dei pantaloni gli cadeva un telefono cellulare che dalle indagini è risultato essere di proprietà del presunto ladro. Successivamente il responsabile del supermercato si recava presso gli uffici della locale stazione per formalizzare la denuncia, consegnando anche una chiavetta USB contenente le immagini di video sorveglianza dell’esercizio commerciale. Da qui le indagini dei militari di Montecchio, che predisponevano anche un fascicolo di individuazione fotografica dove un dipendente del supermercato riconosceva l’uomo. Alla luce dei risvolti investigativi e grazie anche alle concordi dichiarazioni testimoniali, i militari indirizzavano le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato, identificato in un 41enne. A suo carico venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità, per la cui veniva denunciato.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.