Libri, fotografia e musica nel fine settimana a Fiorano modenese

Per il secondo fine settimana di ottobre a Fiorano Modenese sono in programma tre iniziative culturali, organizzate dalle associazioni del territorio con il patrocinio del Comune

Sabato 12 ottobre, alle ore 17:30, presso Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), per il “Tè delle 5” Rosaria Di Puorto presenta il suo libro “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Strumenti di genitorialità”. Converseranno con l’autrice Maria Carola Goldoni e Tina De Falco. Accompagnamento musicale di Giovanni Pietri. L’iniziativa è organizzata dall’associazione artistica INarte, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming, il circolo culturale Nuraghe Pinuccio Sciola, l’associazione Amici della Musica Nino Rota e la libreria le Vite degli Altri. L’ingresso è libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto momento del tè.

Domenica 13 ottobre, alle ore 17, ritorna la rassegna “Cenacolo letterario”, al Centro Via Vittorio Veneto. Il focus sarà su Margaret Bourke White, fotografa che con la sua opera ha saputo raccontare la complessa esperienza umana sulle pagine di riviste a grande diffusione superando con determinazione barriere e confini di genere.

Sarà raccontata da Antonio Prampolini, coadiuvato da suggestive immagini, con le letture dell’attrice – fotografa Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del M° Gen Llukaci. Iniziativa a cura del Centro culturale di Via Vittorio Veneto e Comitato Fiorano in Festa. Ingresso libero. Per informazioni centrovvv@gmail.com.

Sempre domenica 13 ottobre, alle ore, 17.00, a Villa Cuoghi, il musicista e compositore Mirco Bondi terrà una lezione sulle composizioni del Maestro Ennio Morricone. Durante la lezione saranno previsti anche alcuni momenti di ascolto. L’ingresso è libero. L’iniziativa “L’altro Morricone” è organizzata dall’associazione Amici della Musica Nino Rota. Per informazioni 3333439956.