Castelnuovo, “Tutti matti per lo sport” alla quarta edizione

Calcio, corsa, danza, ginnastica artistica, judo, basket, volley, pattinaggio, tiro con l’arco e tanto altro: “Tutti matti per lo sport” a Castelnuovo Rangone, quarta edizione della rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni sportive del territorio.

Appuntamento domenica 13 ottobre alle 15 presso l’area sportiva delle scuole medie Giacomo Leopardi: ragazze e ragazzi potranno sperimentare le diverse discipline e divertirsi in compagnia, per ogni attività verrà fatto un timbro e le due classi (una delle elementari e una delle medie) che totalizzeranno più timbri riceveranno in premio la maglietta dell’iniziativa e un buono da 100 euro per l’acquisto di materiale scolastico.

Per tutta la durata dell’evento, sarà allestito un punto ristoro gestito dalla Pubblica Assistenza di Castelnuovo Rangone e un punto informativo sul progetto “Palestre della Memoria” con le associazioni Circolo Caos e Auser Grizzaga, oltre agli stand delle associazioni sportive che distribuiranno gadget e materiale informativo.

Non solo una “vetrina” per le discipline sportive, ma anche un’occasione per rendere omaggio agli atleti castelnovesi e alle società più meritevoli dello scorso anno sportivo, che alle 17 saliranno sul palco per ricevere il meritato riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale.