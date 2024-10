Castellarano, ennesimo incidente sulla Provinciale 486R alla Cavriana: un ferito grave

Una donna di 46 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:00 di oggi sulla SP486R – via Radici sud in località Cavriana nel comune di Castellarano. Per cause in corso di accertamento, un camion e un’auto si sono scontrati. La donna ferita a mezzo elisoccorso è stata trasportata all’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza ed i rilievi.