Vezzano sul Crostolo aderisce alla Giornata del Camminare

Vezzano sul Crostolo ha aderito alla Giornata del Camminare 2024, manifestazione nazionale promossa da FederTrek per promuove la cultura del camminare che nel prossimo fine settimana vedrà la realizzazione di migliaia di iniziative in tutta Italia.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo propone per domenica 13 ottobre la camminata “I borghi di Montalto” organizzata dal Cai Reggio Emilia e dalla Sottosezione Cai Val d’Enza Geb: una bella escursione sulle colline reggiane sotto il Monte Duro aperta anche ai non soci Cai.

La camminata non è impegnativa e, per questo motivo, è inserita nel progetto “In Montagna con il Cuore” promosso dal Cai Reggio Emilia, Val d’Enza Geb e Bismantova in collaborazione con la Commissione medica del Cai Emilia-Romagna, un progetto che vuole offrire alle persone con patologie cardiovascolari stabilizzate la possibilità di partecipare a escursioni con dislivelli contenuti.

La camminata, con partenza dalla Cantina Monte Duro – località Ca’ Caprari (Via F. Lolli, 23) alle ore 9.30, attraverserà i borghi di Scarzola, Vronco, Vindè, Villa di Sotto, Villa di Sopra, Ca’ Rosino e Possione dagli edifici in sasso e case a torre; il tutto in un ambiente molto suggestivo sotto il Monte Duro. Alla fine dell’escursione, i partecipanti potranno fermarsi per il pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) presso la cantina Monte Duro dove, con un piccolo contributo, potranno assaggiare ed apprezzare i vini prodotti a Montalto dall’azienda agricola “Monte Duro” dei fratelli Matteo e Devid Sassi. Chi intende fermarsi deve comunicarlo al momento dell’iscrizione. Lunghezza della camminata circa 6,5 Km per un totale di 3 ore.

Si raccomanda un abbigliamento adeguato ad una escursione autunnale in collina con scarponi o scarponcini, giacca a vento, borraccia piena.

Iscrizioni obbligatoria entro giovedì 10 ottobre contattando la sede del Cai Reggio Emilia: tel. 0522 436685, email attivitasezionali@caireggioemilia.it.