Incontro Mimit Gruppo La Perla, Filctem Cgil e Uiltec Uil Bologna: “Non abbiamo più tempo da perdere”

“Si è appena concluso l’incontro presso il Mimit nel quale abbiamo ribadito l’assoluta necessità che si trovino risposte a breve sulla vertenza del Gruppo La Perla.

Riteniamo inaccettabile che ad Ottobre non ci sia ancora un testo definitivo del Protocollo che raccorda le 4 procedure giudiziali e le normative italiane ed inglesi;

le tempistiche di salvataggio di tutte le aziende del Gruppo e quindi della vendita congiunta, passano inevitabilmente dalla sua stesura!

Serve, e lo abbiamo ribadito, che si amplifichi ulteriormente la riattivazione delle produzioni e della relativa commercializzazione dei capi perché è assolutamente necessario essere nel mercato con i propri capi iconici.

E’ fondamentale che le maestranze uniche di La Perla vengano TUTTE messe nella condizione di esprimere le proprie abilità lavorative SE VOGLIAMO RAGGIUNGERE IL NECESSARIO OBIETTIVO DI SALVARE L’OCCUPAZIONE che è l presupposto per salvare il marchio del Made in Italy di qualità.

Inoltre in considerazione della sentenza del Tribunale di Bologna, notificata a poche ore dall’inizio dell’incontro presso il Ministero, dove apprendiamo la decisione di non procedere ad attrazione in Amministrazione straordinaria de La Perla Management srl, saranno necessarie decisioni veloci verso l’esercizio provvisorio di quest’ultima azienda!

Non nascondiamo la nostra preoccupazione per la mancata attrazione in Amministrazione straordinaria, anche perché l’abbiamo da sempre ritenuta la soluzione più congeniale al riavvio delle attività e al mantenimento occupazionale.

In alternativa all’attrazione é evidente che non vengono meno i nostri obiettivi: riavvio delle attività e mantenimento occupazionale ma urge accelerare i tempi !!!!

IL PROSSIMO INCONTRO GIA’ FISSATO PER IL 22 OTTOBRE ALLE ORE 10,00, in ragione della delicatezza dei temi, CHIEDIAMO CHE VENGA FATTO IN PRESENZA E SAREMO PRESSO IL MIMIT non solo come delegazione sindacale ma CON TUTTE LE LAVORATRICI DI LA PERLA!!!”

(Filctem Cgil Bologna, Stefania Pisani – Uiltec Uil Bologna, Mariangela Occhiali)