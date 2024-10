Giovedì 10 ottobre interruzione di energia elettrica alla Casa della Comunità di Finale Emilia

Giovedì 10 ottobre, durante le ore diurne, la Casa della Comunità di Finale Emilia sarà interessata da un’interruzione dell’energia elettrica ad opera del gestore.

Considerato che per la durata dei lavori non sarà possibile usufruire dell’ascensore, per garantire la continuità del servizio e agevolare l’accesso, per quella giornata il Centro Assistenza Urgenza (CAU) sarà straordinariamente collocato al piano terra.

I Medici di Medicina Generale e la dottoressa Lucia Martino, Pediatra di Libera Scelta, visiteranno i propri assistiti nei consueti orari, mentre la dottoressa Sandra Marchetti, altra Pediatra di Libera Scelta, ha provveduto a spostare gli appuntamenti.

Sempre per la giornata del 10 ottobre non saranno operativi i servizi di prelievo, specialistica (Audiometria, Dermatologia, Cardiologia e Radiologia) Spazio Giovani e Infermieristica di Comunità, con lo spostamento degli appuntamenti già fissati.