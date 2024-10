Fiorano, Api e insetti della Riserva

Un pomeriggio per scoprire la biodiversità in Riserva, attraverso api ed insetti che la popolano. L’appuntamento per tutti, dai tre anni in su, è sabato 12 ottobre 2024, dalle ore 15.00, ritrovo presso Trattoria da Guido alle Salse di Nirano.

Durante il laboratorio scientifico naturalistico gratuito, si potrà osservare il mondo con gli occhi delle api, tramite un microscopio e con tanta creatività costruire un’ape ligustica. Si potranno conoscere le api della Riserva (abbigliamento consigliato: scarpe chiuse, vestiti lunghi e di colore chiaro), assaggiare il loro miele biologico e scoprire il loro mondo con alcuni materiali didattici. L’attività, a cura delle apicoltrici di Api Libere Azienda Agricola, è su prenotazione, tramite modulo online disponibile sul sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese (www.fioranoturismo.it) o sulla pagina fb della Riserva.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118.