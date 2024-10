Finale Emilia, censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: iniziate le rilevazioni

Ha preso il via lunedì 7 ottobre una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolge 2.531 Comuni e circa 1 milione 46 mila famiglie. Tra i comuni chiamati in causa, anche Finale Emilia con 1076 famiglie residenti che stanno ricevendo, via posta, una lettera del Presidente dell’Istat e un pieghevole che illustra il funzionamento della rilevazione.

La lettera informativa avvisa le famiglie coinvolte delle finalità e modalità di svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online, oltre a tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2024, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso.

A partire dal 7 ottobre 2024, la famiglia può compilare il questionario online anche presso il Centro Comunale di Rilevazione del comune, sito in corso Cavour 4/A, in autonomia e previo accordo con l’ufficio interessato, oppure utilizzando le strumentazioni informatiche disponibili nella Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali, in via della Rinascita 6/2, redigendo la rilevazione in modo completamente autonomo. Le famiglie che alla data del 11 novembre non avranno compilato il questionario online o lo avranno fatto in maniera incompleta, riceveranno già a partire dal 12 novembre 2024 un promemoria dall’Istat e verranno contattati da un rilevatore inviato dal Comune di Finale Emilia.

Compilare il questionario online è possibile fino al 9 dicembre 2024.

Dal 10 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità:

contatto telefonico da parte di un rilevatore individuato dal comune per effettuare l’intervista

visita a casa del rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia

un’intervista faccia a faccia con un rilevatore presso il Centro Comunale di rilevazione.

La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

INFO E CONTATTI

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Per informazioni o supporto, contattare:

Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 01 ottobre al 23 dicembre, tutti i giorni, compresi sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00;

l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Finale Emilia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 al numero 0535-788111 oppure 0535-788171;

scrivere a censimento.lista@istat.it.

Per approfondimenti consultare la sezione web del sito Istat dedicata al Censimento permanente della popolazione che ospiterà tutta la documentazione e le informazioni ufficiali relative al censimento.