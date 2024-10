Bloccati mentre tentato di rubare superalcolici: due soggetti denunciati a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15:30, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano presso un esercizio commerciale di viale Martiri di Piazza Tien An Men a seguito della segnalazione di un presunto furto in atto. Arrivati sul posto, gli agenti riuscivano immediatamente a fermare un soggetto, un 35enne di origini georgiane, noto alle forze di Polizia con precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, grazie alle dichiarazioni dei dipendenti dell’esercizio commerciale, l’uomo avrebbe prelevato dagli scaffali ed occultato all’interno del proprio zaino diverse bottiglie di superalcolici per poi uscire dal negozio senza pagare.

Qualche ora più tardi, verso le 19:15, gli operatori della Squadra Volanti intervenivano presso il centro commerciale di viale Morandi per la segnalazione di un altro presunto furto consumato da un soggetto in stato di alterazione alcolica.

Anche in questo caso gli agenti, una volta arrivati sul posto, notavano la presenza e poi bloccavano un soggetto, un 45enne sempre di origini georgiane, anch’esso con alcuni precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio.

L’uomo, palesemente ubriaco, dopo essersi aggirato con fare sospetto tra gli scaffali, avrebbe prelevato alcune bottiglie di superalcolici per poi oltrepassare le casse del supermercato senza pagare.

Sulla base di quanto accaduto, entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura e, al termine degli accertamenti di rito, sono stati deferiti entrambi in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato mentre il 45enne veniva sanzionato amministrativamente anche per ubriachezza molesta.

Tutta la merce che era stata asportata nelle due occasioni è stata restituita ai legittimi proprietari in quanto totalmente rivendibile.