Avis e Sassuolo Calcio insieme allo stadio

In seguito alla collaborazione con la Società Sassuolo Calcio e Avis Comunale di Sassuolo e grazie al progetto “Generazione S”, voluto dal Patron “Giorgio Squinzi” per portare la cultura del Sassuolo Calcio nelle società sportive minori che hanno bisogno di essere sostenute e nelle associazioni che sposano i valori della Società Sportiva Sassuolo Calcio, da quest’anno è nata un’intesa per poter far assistere ai propri soci, famigliari e amici di AVIS Sassuolo, a tutte le partite casalinghe del Sassuolo Calcio con prezzi favorevoli che verranno pubblicati nei canali Informativi e Media di Avis Sassuolo con opportuni volantini.