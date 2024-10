Al via la II° edizione di Renogalliera.Europa. Fare Unione con la progettazione

Prende il via la seconda edizione del progetto “Renogalliera.Europa. Fare Unione con la progettazione”, promosso dall’Unione Reno Galliera in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Il progetto, già ammesso a finanziamento nel 2023 dal Bando regionale per la promozione della cittadinanza europea, si propone di rafforzare le competenze di tecnici e amministratori locali in tema di finanziamenti e politiche europee.

Dopo aver individuato nel 2023 i principali bisogni del territorio unionale negli ambiti di Ambiente, Politiche sociali, Politiche giovanili e Cultura, questa nuova fase si concentrerà sull’elaborazione tecnica di due proposte progettuali da candidare ai programmi europei Interreg ed Erasmus Plus.

I laboratori, che si terranno tra ottobre e novembre 2024, prevedono il coinvolgimento dei gruppi di lavoro tematici già attivi, con l’obiettivo di produrre due draft progettuali ed individuare partner europei. Più precisamente i gruppi di lavoro analizzeranno il contesto europeo in relazione alle tematiche proposte per allineare i bisogni dell’Unione Reno Galliera con quelli di altri territori europei e studiare la fattibilità delle iniziative auspicate; identificheranno, quindi, i potenziali partner europei e realizzeranno, infine, i due draft dettagliati di progetto. Un evento pubblico di restituzione è previsto a fine percorso per condividere i risultati e presentare le proposte che verranno candidate ai bandi in pubblicazione nel 2025.

Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime settimane sul sito ufficiale dell’Unione Reno Galliera https://www.renogalliera.it

Qui dettagli e risultati della prima edizione del progetto: https://www.renogalliera.it/lunione/progettazione-europea