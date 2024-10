Aggiornamento in merito alle chiusure programmate su A1 e Raccordo di Casalecchio

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Modena nord. La suddetta stazione sarà chiusa, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del ponte fiume Secchia, secondo il seguente programma:

dalle 20:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 11 ottobre: in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano;

in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano; nelle quattro notti di mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre, con orario 20:00-6:00: in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Modena sud; verso Milano: Reggio Emilia.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “San Martino est”.

E’ stato, inoltre, aggiornato il programma di chiusura del suddetto tratto, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, che sarà chiuso nelle tre notti di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, con orario 22:00-5:00. Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, SS9, SP343 R e rientrare in A1 alla stazione di Parma, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.

****

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di consolidamento del margine della piattaforma autostradale a seguito dell’evento alluvionale, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, di Bologna San Lazzaro o di Bologna Fiera, sulla A14.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 11 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Milano/Padova/Firenze.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.