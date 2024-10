Una delegazione di Hodonin in visita a Vignola nel fine settimana

Tra venerdì e domenica prossimi, una delegazione della città ceca di Hodonin, guidata dal sindaco Libor Strecha, sarà ospite a Vignola, in occasione della manifestazione “Autunno a Vignola”. I rapporti tra Vignola e Hodonin sono ormai ventennali e risalgono al 2004 quando una delegazione della città della Repubblica Ceca, situata nella Moravia del Sud, partecipò al “Meeting VenticinqESTelle”. Negli anni il rapporto di amicizia si è consolidato con scambi di visite di amministratori locali sia in riva alla Morava che in riva al Panaro.

Quest’anno, nel ventennale, una delegazione vignolese, guidata dal professor Pierluigi Albertini del Comitato Gemellaggi e città amiche, in settembre, è stata ospite della Festa del vino, manifestazione tradizionale di Hodonin. Ora una delegazione ceca ricambia la visita e sarà ospite nella nostra città. Tra gli amministratori presenti, oltre al sindaco Libor Strecha, ci saranno anche gli assessori Ondřej Fialík e Vojtěch Salajka. Sabato 12 ottobre, la delegazione sarà ricevuta in Municipio e prenderà parte a una iniziativa pubblica organizzata per il pomeriggio, alle ore 15.00, in Sala consiliare, aperta alla partecipazione di tutti gli interessati. A seguire, gli ospiti cechi potranno godere delle rievocazioni storiche e delle iniziative in programma per la manifestazione “Autunno a Vignola”.