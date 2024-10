Reggio Emilia: cerca di aggredire un infermiere ma gli agenti riescono a bloccarlo

Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova su segnalazione di una persona molesta in stato di escandescenza. Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano subito il soggetto segnalato: si trattava di un uomo reggiano di 27 anni che, alla vista degli operatori ritornava alla calma.

Secondo quanto ricostruito grazie alle dichiarazioni fornite dagli operatori sanitari, il 27enne, in palese stato di escandescenza presumibilmente a causa dell’abuso di sostanze alcoliche, avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente alcuni operatori sanitari presenti per poi scagliarsi fisicamente verso un infermiere. Proprio in quel momento vi è stato il tempestivo intervento degli uomini delle Volanti, che sono riusciti a bloccare il soggetto e ad evitare che la situazione degenerasse e portasse ad ulteriori conseguenze.

Sulla base di quanto emerso, il 27enne veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di lesioni personali aggravate mentre l’infermiere, che presentava solo lievi escoriazioni ed arrossamenti, riceveva sul posto le cure del caso.