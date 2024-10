Bisogni e capricci dei bambini, incontro per genitori martedì a Maranello

Martedì 8 ottobre alle ore 18 al Nido d’Infanzia Le Coccinelle di Maranello è in programma un incontro dedicato alle famiglie con bambini 0-6 anni sul tema “Bisogno o capriccio?”. Un’occasione di confronto per i genitori con il personale dei Servizi Educativi per la prima infanzia della Cooperativa Dolce per capire come distinguere un bisogno da un capriccio nei propri figli.

E’ previsto un buffet di benvenuto per grandi e piccoli; durante l’incontro le educatrici sono a disposizione per intrattenere i bambini presenti con giochi e laboratori. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti organizzati dal Comune di Maranello nell’ambito del “Settembre Pedagogico”.