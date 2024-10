Aceto Balsamico Tradizionale, Maura Biagini prima classificata

E’ di Maura Biagini il migliore Aceto Balsamico Tradizionale prodotto a Maranello nel 2024. E’ stata lei a classificarsi prima alla quindicesima edizione della competizione dedicata all’”oro nero”, organizzata dal Comitato Maranello Tipico, le cui premiazioni si sono svolte domenica 6 ottobre durante il Gran Premio del Gusto.

Sul podio al secondo posto a pari merito Flavio Bettuzzi e Maria Luisa Mattioli, a seguire Simone Cattozzi (terzo), Carmela Imperato (quarta), Ugo Plessi (quinto), Davide Cattozzi (sesto), Lorenzo Bondi (settimo), Elisa Baldi e Massimo Prandini ottavi a pari merito. Tutti residenti a Maranello anche i tre premiati per l’Aceto Balsamico Tradizionale invecchiato nelle botti di ginepro, che ha visto vincitore assoluto Ivano Biolchini seguito da Franco Gibellini (secondo) e Giorgio Baldi (terzo), mentre tra i non residenti il migliore aceto è risultato quello di Chiara Camatti da Fiorano Modenese, seguita da Enzo Bulgarelli (secondo) e Gianni Draghetti (terzo), entrambi di Cavezzo. 304 complessivamente i campioni di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena raccolti per questa edizione, di cui 182 di Maranello, 122 da fuori comune e 14 invecchiati in botti di ginepro: tutti assaggiati e valutati dai maestri della Consorteria dell’Aceto Balsamico Traidizonale di Modena di Spilamberto. Premiati anche i primi tre classificati all’ottavo Gran Premio Nocino Tradizionale di Modena organizzato dall’associazione modenese Il Matraccio. Sui 30 campioni raccolti, i migliori sono tutti stati prodotti a Maranello: al primo posto il nocino di Enzo Lei, seguito da Ildo Chiletti (secondo) e Franco Lazzari (terzo). Presenti alle premiazioni il sindaco di Maranello Luigi Zironi, il Gran Maestro della Consorteria Maurizio Fini, il consigliere de Il Matraccio Roberto Martinelli e il presidente di Maranello Tipico Enzo Lei.