Giornata dei risvegli in piazza Maggiore a Bologna

Mattinata gremita di gente questa mattina in piazza Maggiore per la 26 “Giornata nazionale dei risvegli”, 10^ “Giornata europea dei risvegli” con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo. La pedalata dei risvegli è stata aperta dall’assessore allo Sport del Comune di Bologna, Roberta li Calzi che ha avviato i numerosi ciclisti iscritti alla Uisp in un percorso che li ha portati alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. In piazza sono proseguite per tutta la giornata le attività sportive promosse dal CSI Centro sportivo Italiano, con gli stand dell’Avis e della Croce Rossa Italiana.

Domani alle ore 11.00 alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris festa per la celebrazione del 20 anni della struttura. Il Presidente Sergio Mattarella ha fatto pervenire la sua prestigiosa Targa di rappresentanza che sarà consegnata. Domani sera al Teatro Duse ore 21.00 Spettscolo CONCURA con Alessandro Bergonzoni la Banda Osiris e Frsnkie.