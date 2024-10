Bomporto, finisce con l’auto in un canale. Solo lievi ferite

La notte scorsa poco dopo le 4:00 a Bomporto, un’auto che percorreva via per Bastiglia, all’altezza di un piccolo ponte usciva di strada finendo la sua corsa in un canale. La conducente, sola in macchina, ha riportato ferite lievi ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarla ed affidarla alle cure del 118 giunto sul posto. Inoltre si è resa necessaria la rimozione del veicolo con l’ausilio dell’autogru dei Vigili del fuoco per affrontare l’impervietà del luogo in cui era finita la vettura. Sul posto anche i carabinieri.