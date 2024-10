Modena: scooter rubato riconsegnato dalla Polizia Locale

Gli era stato rubato la sera di martedì 3 settembre, nel proprio cortile condominiale di via Grandi, zona viale Gramsci. Ma grazie ai particolari riportati in denuncia il giorno successivo e all’intervento degli agenti di Polizia locale, lo scooter è stato ritrovato e riconsegnato al proprietario, un 28enne residente in provincia ma domiciliato a Modena, nella giornata di mercoledì 25 settembre, davanti la sede del Posto integrato di Polizia locale di viale Molza.

La restituzione del motociclo, modello Honda Sh 125, è stata possibile, appunto, grazie all’intervento degli operatori che martedì 24 settembre, durante l’attività di pattugliamento in centro storico, avevano notato il mezzo in una “strana” sosta al parco Novi Sad, lato Pala Molza. Ritornati sul posto il giorno seguente, lo hanno ritrovato leggermente spostato e da un controllo sono emersi danni alla carrozzeria, alla catena anteriore, nonché il taglio dei cavi di accensione e l’apertura di sella e bauletto.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso quindi di recuperare il mezzo e di risalire tramite ricerca su banca dati al proprietario che, già lo stesso giorno, ha potuto riavere il proprio scooter.