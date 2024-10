Castelfranco Emilia: rubano il gasolio dagli autobus. I Carabinieri arrestano due persone

Questa notte, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, impegnati in un servizio di pattuglia nel centro abitato, hanno scorto due sagome che armeggiavano nell’area adibita a parcheggio degli autobus del “Trasporto Passeggeri Emilia Romagna Spa”.

Subito intervenuti, i militari appuravano che due individui, un uomo e una donna residenti nella cittadina, rispettivamente di 44 e 26 anni, stavano letteralmente risucchiando il carburante dai serbatoi dei mezzi, attraverso una canna gommata, dopo aver forzato lo sportellino di contenimento.

L’intervento tempestivo degli uomini dell’Arma consentiva di interrompere l’azione delittuosa, che aveva già comportato un furto di circa 105 litri di gasolio riposti in quattro taniche custodite sull’autovettura in uso ai due, lì parcheggiata.

Tratti in arresto nella piena flagranza del reato di furto, i due sono stati condotti nella mattinata innanzi al Giudice del Tribunale di Modena che, previa convalida della misura precautelare adottata dai Carabinieri, ha disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, quotidiano per l’uomo e per tre giorni alla settimana per la donna.