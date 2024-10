A Bologna il primo appuntamento della Fiera Nazionale del Vino

A Bologna prosegue domani il primo appuntamento della Fiera Nazionale del Vino, kermesse imperdibile per gli amanti del vino di qualità.

La Fiera Nazionale del Vino è un vero e proprio tour enologico in giro per l’Italia con molte tappe nelle diverse città italiane, ognuna affascinante e unica. Il viaggio iniziato oggi a Bologna presso lo Spazio DumBO, Via Camillo Casarini, 19.

L’evento organizzato da Arte del Vino vuole far conoscere i piccoli produttori italiani facendo risaltare l’eccellenza artigianale e la tradizione tramandata da generazioni. Sarà possibile assaggiare e acquistare le eccellenze vinicole provenienti da tutta Italia dal Veneto alla Puglia passando per la Lombardia e la Toscana senza dimenticare le isole grazie alla presenza di produttori dalla Sicilia e dalla Sardegna. Un viaggio sensoriale alla scoperta delle eccellenze vinicole dalle migliori etichette Nazionali, ai vini biologici e biodinamici.

Nel corso della manifestazione si terranno anche delle masterclass gratuite a cura di Fisar Bologna , dove sarà possibile degustare vini di prestigiose etichette come il celebre spumante Franciacorta Bellavista, i vini bianchi siciliani di Donnafugata e i rossi intensi di Antinori, oltre a prodotti di eccellenti produttori di nicchia e artigianali così da poter assaporare e scoprire i dettagli e le caratteristiche. Grazie a queste degustazioni, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le peculiarità e le differenze tra grandi e piccole aziende vinicole, ogni sessione, infatti, offrirà l’occasione di scoprire aromi, sapori e caratteristiche uniche. Le degustazioni si svolgeranno domani a partire dalle 15:00 con le bollicine, per poi proseguire alle 16:30 con i bianchi e concludersi alle 18:00 con i rossi.

Oltre ad aziende vinicole italiane provenienti da diverse regioni, ci sarà la possibilità di assaggiare anche vini internazionali dal Portogallo o Francia.

Un evento imperdibile per chi desidera assaporare sia i grandi classici sia le produzioni storiche e svelarne tutti i segreti.

Biglietti e maggiori informazioni: https://www.artedelvinoeventi.it/events/fiera-nazionale-bologna-in-vino-1