A tutti i residenti di via Venturi, si comunica che da lunedì 7 ottobre 2024 verrà istituito, in modo permanente, il senso unico nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Della Rocca, con verso di percorrenza da Sud a Nord (uscita obbligata su via Della Rocca).

La modifica della viabilità si è resa necessaria per i numerosi episodi di sosta selvaggia che si sono verificati su quel tratto di strada e per il conseguente ostacolo al passaggio dei mezzi pesanti e dei mezzi di soccorso.