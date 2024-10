Maltrattamenti verso la ex compagna: straniero colpito da misura cautelare in provincia di Bologna

I Carabinieri della Stazione di Monterenzio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un 29enne di origini brasiliane, disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di maltrattamenti contro i familiari o conviventi.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, a seguito di querela presentata da una 21enne italiana. La giovane, in sede di denuncia, ha riferito ai Carabinieri di aver avuto una relazione sentimentale con il 29enne, con il quale ha convissuto per un breve periodo, ma a causa dei continui maltrattamenti la stessa ha deciso di interrompere la convivenza. I fatti hanno avuto inizio nell’aprile 2024, quando l’uomo ha iniziato a maltrattare abitualmente la 21enne, anche a fronte della comunicazione da parte della ragazza di essere rimasta incinta. Le aggressioni, da parte del 29enne, spesso avvenivano in uno stato di alterazione psicofisica, dettato dall’uso di sostanze stupefacenti. In altre circostanze, l’uomo, oltre ad inveire verbalmente nei confronti della ex compagna, la colpiva al volto con degli schiaffi. Inoltre, tali atteggiamenti, hanno generato nella giovane uno stato di profonda angoscia e preoccupazione per la propria incolumità. I Carabinieri, dopo aver rintracciato il 29enne, gli hanno notificato la misura cautelare emessa dal Giudice.