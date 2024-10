L’Intelligenza Artificiale a Scuola, a Fiorano Modenese il workshop gratuito con Giulia Lorenzoni,

Si intitola “L’Intelligenza Artificiale a scuola” l’appuntamento gratuito per insegnanti in programma mercoledì 9 ottobre alle ore 17 a Casa Corsini, il polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese.

L’incontro prevede, dopo la presentazione dimostrativa del progetto europeo JUGAAD sulla STEAM Education al servizio dell’apprendimento delle materie scolastiche, un laboratorio pratico di Intelligenza Artificiale per insegnanti.

L’approfondimento, condotto da Giulia Lorenzoni, autrice, docente e formatrice, riguarderà diversi temi, fra i quali: applicazioni pratiche di modelli conversazionali come ChatGPT e altri strumenti di AI nella didattica; personalizzare i piani formativi grazie all’Intelligenza Artificiale; personalizzare percorsi di valutazione e recupero sulla base delle esigenze specifiche, fornire feedback istantanei e migliorare l’accessibilità; l’Intelligenza Artificiale come strumento per semplificare le attività del docente (esempi di come l’AI possa aiutare il docente nello svolgimento di pratiche burocratiche e mansioni collaterali al lavoro di docenza).

L’appuntamento è promosso dall’Associazione Lumen APS, dall’Istituto Comprensivo 1 di Fiorano e dal Comune di Fiorano Modenese.

È richiesta l’iscrizione all’indirizzo email: lumenassociazione@gmail.com

L’approfondimento si configura come Multiplier Event del progetto europeo JUGAAD nato per sostenere la STEAM education nelle scuole.

Insegnante, autrice e formatrice, Giulia Lorenzoni ha esplorato il tema dell’impatto delle nuove tecnologie sulla didattica arrivando a concentrarsi sulle applicazioni delle IA nell’istruzione. Cura una rubrica per Lattes Editori sull’Intelligenza Artificiale Generativa nella didattica e collabora con importanti case editrici scolastiche. Il suo libro più recente, “L’Intelligenza Artificiale a scuola, Guida per una pratica didattica consapevole”, edito da Lattes, propone un approccio teorico e pratico, unendo la sensibilità culturale alla realtà pratica dell’insegnamento.