E’ il dott. Alberto Menziani il nuovo presidente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi

Lo ha eletto con scelta unanime l’assemblea dei soci emeriti ed effettivi riunita a Modena il 3 ottobre scorso, chiamandolo a succedere al presidente prof. Angelo Spaggiari, scomparso improvvisamente il 18 luglio scorso.

Spaggiari, già direttore dell’Archivio di Stato di Modena e autore di fondamentali studi sulla storia civile, urbanistica e religiosa reggiana e modenese – frutto di accurate ricerche archivistiche e bibliografiche – presiedeva la Deputazione con grande competenza e generoso impegno ininterrottamente dal 2006.

Menziani, modenese, classe 1955, si è laureato con lode nel 1979 in Giurisprudenza. È stato inoltre allievo della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato modenese, conseguendo nel 1977 il relativo diploma. Fa parte del Consiglio Direttivo della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi in qualità di Tesoriere. È altresì socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena. Studioso della storia dello Stato di Modena, ne ha approfondito in particolare gli aspetti istituzionali e militari dedicandovi numerosi articoli e volumi. In particolare, nel 2005 l‘Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ha edito il suo pregevolissimo studio “L’esercito del Duca di Modena dal 1848 al 1859”.

Il dottor Menziani assume nel contempo l’incarico di presidente della Sezione di Modena della Deputazione di Storia Patria.