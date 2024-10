Domenica a Reggio Emilia la demolizione del sovrappasso di Villa Cella

Domenica 6 ottobre prenderà il via il cantiere per la demolizione del sovrappasso pedonale che attraversa la Via Emilia a Villa Cella. Le operazioni inizieranno dalle ore 6 del mattino con il montaggio di tre gru e di altri macchinari da utilizzare durante la demolizione. L’abbattimento dell’opera inizierà dalle ore 9 circa quando il sovrappasso sarà aggredito in tre punti compresa la parte centrale. Le parti metalliche e lignee saranno tranciate da un apposito macchinario e successivamente smaltite come da normativa.

Per garantire la sicurezza degli utenti della strada e del cantiere la Statale 9, nel tratto reggiano che prende il nome di via Gian Battista Vico, rimarrà interdetta al transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia da via Croci a via Cella all’Oldo per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero comunque concludersi in giornata. Al momento della chiusura della strada per evitare situazioni di pericolo saranno presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia, oltre ai cartelli dove saranno indicati i percorsi alternativi.