Correggio: riconosce la sua bici rubata e chiede aiuto ai carabinieri

Gli avevano rubato la bicicletta nella mattina del 20 settembre scorso in via della Repubblica ma la vittima, una 77enne, dopo qualche ora, nello stesso giorno, notava per strada la sua bici con in sella un uomo, pertanto contattava nell’immediato i carabinieri, segnalando di aver visto un soggetto a bordo della sua bicicletta oggetto di furto. Giungeva sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Correggio. I militari, dopo una breve ricerca, individuavano la bici nei pressi della via Circondaria, parcheggiata nelle rastrelliere, e affianco un uomo, il quale a specifica domanda ammetteva il possesso della bicicletta.

Con l’accusa di ricettazione i carabinieri hanno così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un 33enne senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.