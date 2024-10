Alcuni appuntamenti previsti a Modena nel weekend

Sabato 5 ottobre dalle 10 alle 19 i bambini festeggiano i nonni con una giornata di giochi e animazione organizzata da Unicef con il patrocinio del Comune di Modena attraverso il Settore Politiche educative. All’iniziativa interverranno anche l’assessora di riferimento Federica Venturelli e la vicesindaca e assessora a Sanità e servizi Francesca Maletti.

Durante la giornata i bambini potranno ascoltare i racconti dei nonni, incontrarsi e divertirsi con le attività e i giochi proposti dai volontari Unicef volti a sottolineare la valenza educativa ed il forte legame nonni-bambini.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Auser e l’Associazione Vigili del Fuoco in pensione che allestirà un campo operativo in miniatura, Pompieropoli, in modo che i bambini possano cimentarsi nella simulazione di interventi di soccorso svolti dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Unicef Modena devolverà le offerte raccolte durante l’evento per la riduzione della mortalità infantile.

****

Esplorazioni sonore, giochi ritmici, body percussion e giochi di movimento. Torna Strumentando, la rassegna di laboratori ludico didattici a cura della Sezione musicale del Memo rivolta a bambini e ragazzi da 0 a 11 anni, accompagnati da un adulto.

Sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle 11 l’appuntamento al Polo Barchetta di via Barchetta 77 è con “Strumenti che suonano per emozionare, voci che cantano per creare armonia”, rivolto a bambini/e da 1 a 3 anni di età. L’accesso al laboratorio è gratuito con iscrizione obbligatoria (centrogioco.stregatto@comune.modena.it – tel. 0592034108).

I laboratori intendono offrire ai bambini l’opportunità di esplorare attraverso la musica e ai genitori un’occasione per imparare a giocare con la musica assieme ai figli. Gli incontri successivi saranno: sabato 19 ottobre al Memo di viale Barozzi 172 ci sarà “Dall’esplorazione sonora alla partitura informale” con primo turno alle 15 e secondo alle 16 per bambini da 5 a 11 anni (per iscrizioni: bit.ly/strumentando_19_10_24); sabato 26 ottobre alle 10 al Momo di piazza Matteotti l’appuntamento per bambini/e da 3 ai 6 anni è con “La musica e il movimento” (iscrizioni: mo.mo@comune.modena.it; tel. 059235320); sabato 16 novembre La Strapapera, in via San Giovanni Bosco 150 dalle 10 alle 11 accoglie “La musica degli oggetti” per bambini da 3 a 5 anni (per iscrizioni: ludoteca@comune.modena.it – tel. 0592034580 / 3492199618); infine, sabato 23 novembre si conclude con “I suoni narranti, colonna sonora di un racconto” per bambini da 5 a 11 anni al Memo con il primo turno alle 15 e il secondo alle 16 (iscrizioni: bit.ly/strumentando_23_11_24).

****

È dedicata a San Geminiano, patrono di Modena, la visita guidata alle sale storiche del Palazzo comunale di Modena, in programma domenica 6 ottobre alle 18 e aperta a un massimo di 25 persone, su prenotazione.

Al centro della visita la vita e i miracoli di San Geminiano, tra storia, devozione e leggenda: della vita del santo, vescovo di Modena fino alla morte avvenuta il 31 gennaio del 397, non si sa molto, ma di lui si ricordano diversi miracoli, tra i quali il salvataggio della città, nel 451, dall’invasione dei barbari di Attila grazie a una fitta nebbia che il santo mandò per renderla invisibile. Partendo dai dipinti della Sala del Vecchio Consiglio, le scene pittoriche in chiaroscuro con i miracoli del Santo realizzate da Francesco Vellani nel 1766, il percorso approfondisce la vita di San Geminiano, che è sepolto nella cripta della Cattedrale, e come la sua figura sia stata incisiva nella fede cittadina fin dai primi anni dopo la sua morte.

L’appuntamento, che si ripete ogni prima domenica del mese con un tema diverso per scoprire i tesori custoditi nel Palazzo, è curato da Ar/s Archeosistemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo. Il ritrovo è alle 17.45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 25 persone; per partecipare è necessario prenotarsi dal sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/visite-tematiche-alle-sale-storiche-del-palazzo-comunale) o allo Iat di piazza Grande 14 (tel 059 203 2660). Il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga direttamente il giorno della visita.