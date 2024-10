Reggio Emilia: sabato, allo Spazio Magenta, inaugura il laboratorio creativo dell’Associazione volontari assistenza domiciliare

Acer Reggio Emilia mette a disposizione dell’Associazione Volontari per l’assistenza domiciliare (A.V.D.) lo Spazio Magenta, al civico 18/A di via Magenta, per realizzare un laboratorio creativo.

L’inaugurazione si terrà sabato 5 ottobre alle ore 16 alla presenza della presidente di AVD, Giovanna Bacchini Saccani, del presidente di Acer Reggio Emilia, Marco Corradi, e dell’assessore alla Cura delle persone, con deleghe a politiche sociali, Sostegno alle famiglie, Politiche per la casa, Città senza barriere, Pari opportunità, Annalisa Rabitti.

L’associazione, che si occupa di assistere e supportare le persone affette da malattie inguaribili, e dei loro familiari, a domicilio in tutto il distretto di Reggio Emilia e di supportare le persone in lutto (compresi i bambini) e le persone sole, nonché di garantire la presenza quotidiana di volontari che offrono accoglienza, a partire dal 9 ottobre, ogni mercoledì dalle ore 15.30 alle 18, riunirà piccoli gruppi di persone per i quali organizzerà corsi gratuiti di attività manuali, creative ed artistiche (partecipazione previa iscrizione al 329.6458501 oppure email a: avd-re@libero.it).

Gli oggetti realizzati – manufatti in tessuto, ceramiche decorate, bigiotteria, biglietti natalizi e molto altro – verranno donati ai pazienti in cura al CORE, alle persone in assistenza domiciliare ed in lutto. Le persone che hanno realizzato i manufatti potranno decidere se tenerli per sé o donarli all’Associazione che saltuariamente organizza piccole raccolte fondi che vanno a sostegno delle attività di ADV.

Allo Spazio Magenta ogni mercoledì saranno presenti alcuni volontari che coordineranno i lavori; lo scopo dell’iniziativa è dar vita ad uno spazio in cui ognuno possa esprimere liberamente la propria creatività e al tempo stesso vivere momenti di socialità e di mutuo aiuto, per contrastare il senso di isolamento e di sofferenza che spesso si genera nei momenti più difficili della vita.