Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 4 ottobre 2024

Condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse in progressiva attenuazione in giornata e tendenza ad esaurimento serale a partire dalle aree occidentali. Temperature temperature in ulteriore diminuzione, minime attorno a 12 /14 gradi; massime comprese tra 14 e 17 gradi.

Venti deboli-moderati nord-occidentali con residui rinforzi in primissima mattinata su mare e costa, in attenuazione. Dalle ore pomeridiane rinforzi e raffiche da nord o nord-ovest sulle aree di crinale centro-occidentali. Mare inizialmente molto mosso, con moto ondoso in lenta attenuazione in giornata fino a mosso in serata e nottata.

(Arpae)