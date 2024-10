Nuovi progetti straordinari di controllo del territorio ideati dalla Questura di Bologna nelle aeree degradate del centro storico

In alcune zone della città di Bologna è emersa nuovamente la reiterazione del compimento di attività illecite e di condotte che destano una sensazione di insicurezza fra i cittadini, con particolar riferimento all’area prospicente la Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale, Piazza XX Settembre, Parco della Montagnola e limitrofe.

Nel generale obiettivo di prevenire e contrastare il dilagare di tali fenomeni e, in ossequio alle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura il 30 settembre u.s., la Questura di Bologna ritiene necessario imprimere maggiore impulso all’attività ordinaria di prevenzione e controllo del territorio nelle suddette aree urbane.

Sono stati pianificati e predisposti dei servizi di controllo straordinario del territorio, a partire da stasera 3 ottobre, con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine che verrà impiegato nell’intero arco giornaliero, sui turni mattutini, pomeridiano e serale; i servizi notturni verranno invece garantiti da personale dell’ U.P.G.SP. della Questura.

I servizi saranno mirati a contrastare le attività illegali e le diverse criticità emergenti negli ambiti territoriali di cui sopra, con specifico riferimento a Piazza XX Settembre, Parco della Montagnola, procedendo dunque a garantire presenza costante e controllo sistemico e mirato di persone, veicoli, esercizi commerciali sospetti, privilegiando i luoghi e le aree che risultano maggiormente sensibili alla consumazione di condotte delittuose e al degrado sociale.

Tali eventi criminosi, condotti prevalentemente da cittadini di nazionalità straniera, spesso irregolari sul Territorio Nazionale o che si trovano in condizioni di marginalità sociale, si ripercuotono negativamente sulla cittadinanza che frequenta e lavora in tali aree, comportando una ricaduta significativa in termini di sicurezza percepita e un disvalore per talune aree di questo capoluogo.

A partire da lunedì 7 ottobre p.v., i suddetti servizi verranno integrati con personale dei reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri (S.I.O.), in modo da garantire la continuità del progetto.

L’esigenza di dover costantemente rispondere alla domanda di sicurezza proveniente dalla collettività impone, dunque, l’adozione di interventi finalizzati ad introdurre, nel sistema della sicurezza pubblica del territorio, iniziative tendenti a rafforzare la fiducia e la collaborazione tra cittadini e Forze di Polizia.

Per tale motivo la Questura di Bologna ha predisposto, inoltre, un altro progetto del cd. Poliziotto di prossimità.

I poliziotti impiegati in tale progetto avranno l’incarico di tutelare un determinato itinerario territoriale a loro affidato, così da poter proficuamente valutare le condizioni afferenti la sicurezza dei luoghi e della popolazione.

Il progetto è partito il 1° ottobre e proseguirà fino a dicembre p.v.; gli operatori lavoreranno su tre turni, mattutino, pomeridiano e serale ed espleteranno il servizio in modalità appiedata.

Gli equipaggi dovranno avviare e mantenere stabili contatti con la cittadinanza e con gli esercenti pubblici, fornendo suggerimenti in materia di sicurezza e informazioni per soddisfare specifiche esigenze della cittadinanza, garantendo un controllo del territorio; gli stessi dovranno avvertire tempestivamente l’Ufficio di ogni emergenza rilevata pe garantire un intervento tempestivo.

Le zone destinatarie del servizio sono state determinate tenendo conto di numerosi fattori, tra cui la presenza di luoghi di aggregazione, l’indice di criminalità, la presenza di operatori del commercio, e sono:

Zona Centro Storico :(Piazza XX Settembre e dintorni; Via Rizzoli, Via Ugo Bassi e vie dello shopping; Zona Universitaria)

Zona Bolognina (Piazza dell’Unità, Via Tibaldi e limitrofe; Area tra Via Stalingrado e Via Ferrarese; Zona Murri)

Zona Santa Viola (Via A. Costa e Via Saragozza; Area tra Via Saffi fino all’incrocio con Via Marzabotto).

Anche questi servizi, a partire da lunedì prossimo verranno implementati con personale della Compagnia Carabinieri Bologna Centro.

Il personale della Guardia di Finanza collaborerà intensificando la vigilanza nelle suddette zone.

Il personale della Polizia Locale di Bologna contribuirà al controllo delle suddette zone per le attività di presidio e controllo di persone, veicoli e attività commerciali, in una programmazione coordinata con la Questura di Bologna.