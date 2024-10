Gran Premio del Gusto, in piazza a Maranello la festa dei sapori

A Maranello domenica 6 ottobre torna il Gran Premio del Gusto, una giornata ricca di eventi tra degustazioni, animazioni per grandi e piccoli, shopping ed eventi, organizzata dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dall’amministrazione comunale. Una grande festa dei sapori e della tradizione enogastronomica, tra stand, mercati, laboratori e curiosità.

Per tutto il giorno sarà possibile partecipare al “Percorso del Gusto”, con il ticket per 5 degustazioni di prodotti delle eccellenze gastronomiche presenti nei diversi stand al costo di 10 euro. Alle 12 in programma il Pranzo del Gusto organizzato dall’Associazione Alpini di Maranello: il menù prevede tagliatella tradizionale emiliana, bensone, acqua o vino (prezzo 12 euro). Previsto anche un menù per celiaci, sempre a 12 euro. Per tutta la giornata Piazza Libertà diventerà una grande Area Gourmet, con la diretta televisiva “Ci vediamo in Piazza” dalle 10.30 alle 12.30 con Andrea Barbi e Marco Ligabue, due appuntamenti con Lady Chef “Miss Tagliatella” Albarosa Zoffoli (alle 10.30 trucchi e ricette su come preparare la pasta fresca e le paste miste, alle 15 la preparazione dal vivo della Piadina Romagnola), la cottura del mosto, la dimostrazione di come si fa il Parmigiano Reggiano con il mastro casaro Flaminio Mucciarini alle 15 e lo Show Cooking con il “Re del Panino” Daniele Reponi alle 17. In mattinata alle 10 in Piazzetta Mandela le premiazioni del Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale e del Gran Premio del Nocino. In centro negozi aperti, mercato dei produttori agricoli con esposizione e vendita delle eccellenze enogastronomiche del territorio, lo shopping con i Banchi del Consorzio Versilia Forte Dei Marmi, il mercatino artistico e artigianale, esposizione di auto sportive italiane e di Vespe storiche, giochi per bambini, mostra dei trattori antichi e moderni, il mercatino dei piccoli al Parco Due, animazione con DJ Ans, l’esibizione itinerante del Gruppo Folkloristico “Insieme per Caso” di Zocca, animazione per grandi e piccoli. In Piazza Libertà dalle 11.30 “La vendemmia di una volta. Pigiare l’uva con i piedi”, attività per bambini, dalle 15 laboratori gratuiti per famiglie con bambini “Indovina chi non spreca a cena”. Alla biblioteca Mabic, aperta tutto il giorno, alle 15.30 “Letture con gusto degne di note”, lettura teatralizzata con musica. In programma anche due mostre: al Mabic “Eccellenze: viaggio nel bello”, allo Spazio Culturale Madonna del Corso “Connessione da Cani” con foto e sculture, mentre l’Auditorium Ferrari alle 16 ospita “La Via Francigena del Sud e le Antiche Vie della Transumanza”, video racconto di Anacleto Zanfi. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Maranello.