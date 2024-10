Formigine, nuovo nido privato Maria Ausiliatrice

Si completa un altro tassello rispetto all’offerta educativa a Formigine: è stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento per il nido privato Maria Ausiliatrice, presso la scuola dell’Infanzia omonima.

Il nido, ubicato nei locali di quello che è conosciuto come “il Conventino”, si rivolge ai bambini da 9 a 36 mesi, con una sezione mista per età. Il numero di posti previsti è di 21 (fino a un massimo di 24 come previsto dalla normativa regionale).

Si viene così a creare il quarto polo per l’Infanzia sul territorio, dopo il don Franchini di Magreta, Barbolini-Ginzbrg-Peter Pan e Don Zeno. Anche questa struttura rientrerà all’interno del Tavolo di coordinamento pedagogico distrettuale 0-6 anni che mira a condividere obiettivi, metodologie e pratiche educative allo scopo di mantenere standard qualitativi omogenei indipendentemente dalla tipologia di gestione.

“Nel nostro Comune – afferma il sindaco Elisa Parenti – c’è molta sinergia tra pubblico e privato. Ringrazio molto gli uffici competenti per avere lavorato insieme alla direzione del nido, rendendo possibile l’ampliamento dell’offerta di posti sul territorio. Con quest’ultima struttura, i posti autorizzati al funzionamento sono 375”.