Domenica il parco dello Sport di Borzano sarà ufficialmente intitolato alla memoria dell’imprenditore albinetano Gino Lugli

Il 6 ottobre, in occasione dell’edizione 2024 di BenEssere al Parco, il parco dello sport di Borzano verrà ufficialmente intitolato a Gino Lugli. La cerimonia, alla presenza degli amministratori di Albinea, sarà alle ore 11.

Il 14 novembre 2024 la giunta aveva approvato il progetto attraverso una delibera. Il 2 febbraio 2024, grazie all’atto del Prefetto di Reggio, si è concretizzata l’intitolazione fortemente voluto dalla Polisportiva Borzanese, insieme all’amministrazione, con l’avallo della famiglia di Lugli.

Albinetano, imprenditore capace e visionario, dotato di rara umanità e fondatore di aziende che attualmente danno lavoro a oltre 500 persone. Ecco chi era Gino Lugli.

Nato a Reggio il 17 settembre del 1941, dopo un diploma breve di disegnatore meccanico, lavorò come operaio specializzato alla Lombardini Motori. Nel 1967, quando aveva soltanto 26 anni, aprì la sua prima attività di imprenditore metalmeccanico Fondando la LC Meccanica Generali, per poi trasformarla insieme ad altri due soci, in LC Oleodinamica: azienda ancora attiva a Vezzano sul Crostolo, ora di proprietà Bosch Rexroth. Nel 1994, sfruttando la sua decennale esperienza sia nel settore metalmeccanico che in quello oleodinamico, fondò la Eurofluid Hydraulic srl, con sede a Borzano di Albinea. La sua intenzione dichiarata era realizzare un prodotto specifico finalizzato alla produzione di altissima qualità di blocchi oleodinamici, sfruttando così le consolidate competenze dei suoi collaboratori. Insieme alla famiglia (la moglie Deanna Rivi e i figli Cinzia e Claudio) e il socio Enzo Pioppi, l’ha sviluppata fino a farla diventare un punto di riferimento europeo per il mercato dei blocchi oleodinamici. Lugli rappresenta pienamente la figura dell’imprenditore che ha realizzato con impegno, studio, fatica e abnegazione, una sua azienda dal nulla ed è riuscito a portarla fino ai vertici europei del settore.

Come detto la cerimonia avverrà all’interno della settima edizione di BenEssere al Parco che si svolgerà dalle ore 9.30 fino al tramonto.

All’interno del festival come ogni anno troveranno spazio street food, conferenze, workshop, attività sportive per adulti e bambini, spettacoli, musica, intrattenimento per bambini di tutte le età, oltre un centinaio di stand con operatori del BenEssere e mercatino Bio.

Il tema di questa edizione sarà, come sempre, il benessere come stile di vita, in una giornata dai mille colori, che si preannuncia già un’edizione da record per il numero di espositori e le tantissime iniziative e spettacoli che riempiranno la giornata.

Una delle grandi novità di questa edizione sarà la collaborazione con l’Ufficio dell’Incredibile che porterà due street artist internazionali a esibirsi all’interno del festival con 2 spettacoli in replica:

Mr Dyvinetz (Cile) in “Vari” alle ore 16 e alle 18 con uno spettacolo di ruota Cyr e bicicletta acrobatica. Alle ore 15.30 e alle 17.30 invece si esibirà Duo Ludilò in “Resta” con uno spettacolo acrobatico di corda aerea.

Per tutta la giornata saranno presenti operatori e professionisti del BenEssere della persona, e non solo, anche molte proposte legate a uno stile di vita rispettoso di noi stessi con prodotti naturali a km 0 e curiose scoperte.

Sono previste anche attività sportive adatte a tutti, con diversi appuntamenti per gli amanti delle escursioni sia a piedi che in bici: alle ore 10 è in programma la biciclettata a cura di New Bike ASD, alle 10.30 sarà riproposta la camminata metabolica letteraria a cura della biblioteca comunale; nel pomeriggio, alle 15.30, spazio alla camminata proposta dal CEAS dal titolo “Borzano tra storia, miti e leggende”.

Per tutto l’arco della giornata si potranno provare diverse discipline grazie all’animazione di molte società sportive del territorio: dal tiro con l’arco alla scherma, per arrivare all’atletica, il football americano e molto altro, compresi giochi antichi proposti dalla Uisp e i giochi da tavolo proposti dal Csi.

Nel pomeriggio si susseguiranno spettacoli e animazioni, oltre ai già citati street artist, alle 16.30 ci sarà la musica de Progetto Motocross, al loro terzo album in studio. Chiuderà la manifestazione il concerto di Andrea Conti, con musica vibrazionale a 432Hz.

Tutte le attività sono gratuite o a offerta libera: per ulteriori informazioni sul calendario delle conferenze, degli spettacoli e dei workshop potete consultare il volantino o contattare direttamente gli organizzatori via WhatsApp al 3474279700 (Luca) o via mail segreteria@polisportivaborzanese.it.