Venerdì l’Arcivescovo celebrerà la Messa per la Festa del Patrono nella Basilica di San Petronio

Venerdì 4 ottobre alle ore 17.00 nella Basilica di San Petronio l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa nel giorno della Festa di San Petronio, Patrono della Città e della Diocesi, e alle ore 18.30 in Piazza Maggiore guiderà la processione con le reliquie del Santo. Al termine l’Arcivescovo impartirà la benedizione alla Città dal sagrato della Basilica. L’Arcivescovo e il Sindaco entreranno poi attraverso una porta allestita sul sagrato della Basilica che simbolicamente richiama la Porta Santa come passo verso il Giubileo 2025 ed accenderanno un braciere per rinnovare i valori di pace e speranza. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta da E’-TV (Canale 10 del Digitale terrestre), in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul Canale YouTube di “12Porte”.

Dalle ore 14.00 in Piazza si svolgerà l’animazione con giochi, musica e spettacoli proposti dalla Federazione Italiana Scuole Materne (Fism) nel 50º anniversario della fondazione. Alle ore 16.00 in Basilica saranno celebrati i Vespri animati dalla Cappella Musicale di San Petronio e alle ore 19.00 in Piazza si esibiranno le “Verdi Note”. Alle ore 20.30 si svolgerà il concerto di Edoardo Bennato mentre alle ore 23.00 seguirà lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Il programma della Festa è a cura dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane.

«Le celebrazioni in onore del Patrono anche quest’anno – afferma Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale per l’Amministrazione – sono la conferma di una collaborazione fra la Chiesa e la Città di Bologna, perché San Petronio è al contempo Vescovo della Diocesi e Protettore della Città. Rinnoviamo questa alleanza e sintonia fra le diverse componenti della società guardando al prossimo Giubileo, che ha per tema la speranza della quale abbiamo particolarmente bisogno in questo momento storico».

