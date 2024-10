Superbonus, tassazioni, impresa, comunità energetiche: sabato 5 ottobre i notai dell’Emilia-Romagna in convegno a Reggio Emilia

Plusvalenza e Superbonus, il nuovo Codice della crisi di impresa, ma anche le forme, l’atto costitutivo e lo statuto delle Comunità Energetiche Rinnovabili, e ancora il ruolo del notaio nelle società con partecipazioni pubbliche e le agevolazioni per l’imprenditoria agricola giovanile e i casi dubbi in materia di prelazione agraria: di tutto questo e molto altro si discuterà sabato 5 ottobre a Reggio Emilia, presso l’Aula magna Manodori dell’Università, in occasione del convegno di studio promosso da NotaRes insieme al Consiglio Notarile distrettuale, e il contributo di Zucchetti Software Giuridico e DataWeb.

Dalle ore 9.00 alle 18.30, infatti, notai, magistrati, avvocati e operatori del Diritto provenienti da tutto il territorio regionale e non solo si troveranno per tracciare il punto annuale sulle ultime novità normative, dottrinali e giurisprudenziali che riguardano la professione del notaio: aspetti tecnici che però hanno ricadute estremamente concrete sulla vita dei cittadini, così come sull’attività di aziende, enti pubblici e organizzazioni di ogni tipo.

Ad aprire i lavori della sessione del mattino – moderati dal Presidente del Consiglio Notarile di Bologna Alberto Valeriani e introdotti dai saluti della presidente del Consiglio Notarile di Reggio Emilia Maura Manghi e da quelli del direttore generale dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili Renato Romano – sarà il notaio Giovanni Rizzi, membro della Commissione Consumatori del Consiglio Nazionale del Notariato, che terrà una relazione dal titolo ‘Plusvalenza, Superbonus e tassazione nella costituzione dei diritti reali: spunti teorici e di tecnica redazionale alla luce del dovere di consiglio’; di seguito, la presidente dei notai dell’Emilia-Romagna Valentina Rubertelli tratterà dell’intervento del notaio nel nuovo Codice della Crisi di Impresa, mentre il magistrato Linda Vaccarella, vice capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia esaminerà le operazioni straordinarie nel Codice della Crisi di Impresa. A concludere la sessione sarà infine il notaio Giovanni Aricò, che analizzerà natura, forme, atto costitutivo e contenuto dello statuto delle Comunità energetiche rinnovabili.

A portare i saluti alla ripresa dei lavori nel pomeriggio, condotti dal consigliere della Cassa Nazionale del Notariato Andrea Dello Russo, saranno invece il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Giulio Biino e quello della Cassa Nazionale del Notariato Vincenzo Pappa Monteforte. Ad aprire le relazioni, con l’analisi delle novità del DDL Capitali rispetto a voto plurimo e voto maggioritario sarà il notaio Federico Magliulo, componente della Commissione Studi d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, seguito dal notaio e docente NotaRes Antonio Diener, che si occuperà dell’impatto della nuova normativa in materia di agevolazioni per l’imprenditoria giovanile agricola e dei casi dubbi relativi alla prelazione agraria. Concluderà poi l’intensa giornata di studio il notaio Antonio Caranci, intervenendo sul ruolo del notaio rispetto alle società con partecipazioni pubbliche.

Quella del Notaio è una professione che richiede un costante aggiornamento, praticamente quotidiano: tra novità normative e interpretazioni giurisprudenziali, affiancare e tutelare i cittadini in alcune tra le scelte più importanti della vita implica uno studio quotidiano al fine di non commettere errori e tutelare gli interessi delle parti coinvolte.

