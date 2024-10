Sulla Tangenziale di Bologna sabato pomeriggio chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale

Sulla Tangenziale di Bologna, in occasione del passaggio della 107esima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo maschile e della undicesima edizione del Giro dell’Emilia di ciclismo femminile, che si svolgerà sabato 5 ottobre, sarà necessario chiudere lo svincolo 2 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dalle 13:00 alle 16:00 e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In considerazione del transito dei ciclisti sulla rotonda Benedetto Croce, verso Bologna Centro, non sarà raggiungibile l’entrata della suddetta stazione, verso Casalecchio/A1.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 4 Triumvirato o lo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Si ricorda che l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde, da Casalecchio/A1, rimarrà chiusa, fino a lunedì 23 dicembre, per consentire lavori di rigenerazione di due sottovia, nell’ambito del piano di ammodernamento della rete autostradale.