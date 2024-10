Stardust: a Finale Emilia una mostra e uno spettacolo raccontano il cambiamento climatico

Un modo nuovo e diverso per raccontare il cambiamento climatico attraverso parole e immagini di grande effetto. “Stardust” di Hanna Arnesen, edito da Orecchio Acerbo, che lo ha presentato nel corso dell’ultima Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, è un testo che unisce poesia, arte, scienza e filosofia per parlare a ragazze, ragazzi e adulti, attraverso un’opera che non è né saggio né finzione letteraria ma che attraversa più generi per raccontare qualcosa di molto complesso, senza semplificarlo.

Tra illustrazioni evocative e linguaggio poetico ma anche grafici e informazioni scientifiche, il racconto della possibile estinzione dell’umanità prende forma in tre lettere: una rivolta alla Terra per ripensare alla storia e alle trasformazioni che ha vissuto; una al lettore per riflettere sui cambiamenti del presente; l’ultima per interrogarsi sul futuro.

Nata a Stoccolma nel 1992, Hanna Arnesen ha ottenuto il master in illustrazione nel 2021 presso la Konstfack University of Arts, Craft and Design. Al suo attivo ha tre albi per piccoli e un quarto per lettori più grandi. Ha lavorato a Stardust per tre anni, con un coinvolgimento emotivo e di studio non indifferente ed è il libro che meglio di altri rappresenta la sua anima di giovane donna e artista.

Proprio le illustrazioni che arricchiscono il libro saranno esposte alla biblioteca comunale Giuseppe Pederiali e sabato 5 ottobre, alle ore 16.30, saranno presentate da Paolo Cesari, redattore di Orecchio Acerbo, e dalla narratrice, attrice e regista Alessia Canducci. La mostra delle illustrazioni di Hanna Arnesen sarà visitabile, negli orari di apertura della biblioteca, fino a fine ottobre.

Sempre sabato 5 ottobre, alle ore 18.30, presso il Nuovo Cinema Corso di via Matteotti, la stessa Alessia Canducci sarà protagonista dello spettacolo che ha tratto dal libro e che sarà supportato dalle musiche eseguite dal vivo da Federico Squassabia e dall’editing video di Giovanni Vincenti.

Le iniziative, che rientrano nel programma di eventi promossi dall’amministrazione comunale in occasione del decennale del MAF Multi area finalese – Biblioteca Giuseppe Pederiali, sono ad ingresso libero e gratuito.

“La mostra delle illustrazioni di Hanna Arnesen e lo spettacolo di Alessia Cantucci – dice l’assessore ai Servizi Bibliotecari, Patrizia Melara – offrono una lettura diversa e molto interessante delle problematiche legate al cambiamento climatico che, sono certa, soprattutto i più giovani, così attenti alle problematiche ambientali, sapranno comprendere e apprezzare”.

Al termine dello spettacolo, per concludere in bellezza la serata, gli spettatori avranno tempo e modo di raggiungere i giardini De Gasperi per partecipare alla FluoFinàl, la camminata fluorescente, organizzata da Pro Loco in collaborazione con Podistica Finale Emilia.