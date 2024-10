Reggiolo: percosso e minacciato perché si rifiuta di dare un passaggio ad un giovane

Aveva appena finito di giocare una partita di calcio e si apprestava a rincasare con altri amici. Mentre saliva a bordo della propria autovettura, veniva raggiunto da un ragazzo di 17 anni, il quale pretendeva di essere accompagnato a casa. Al rifiuto da parte della vittima, il giovane, dapprima lo percuoteva colpendolo con un pugno in direzione dell’occhio sinistro, per poi proferirgli minacce di morte. Le parti venivano immediatamente separate dall’intervento degli altri ragazzi presenti sul posto. Portata la situazione alla calma, la vittima si allontanava presentandosi alla caserma dei Carabinieri di Reggiolo.

L’origine dei fatti risale alla scorsa estate quando la vittima, dopo aver partecipato ad una partita di calcio tra amici, si dirigeva verso la propria autovettura posteggiata nella zona adiacente al campo da calcio. Mentre saliva in auto in compagnia di altri due suoi amici, si avvicinavano al veicolo altri due giovani, pretendendo di essere accompagnati presso le loro abitazioni. Al rifiuto della vittima, uno di loro iniziava ad inveire nei suoi confronti, insultandolo e a seguito dell’ulteriore rifiuto lo percuoteva colpendolo con un pugno in direzione dell’occhio sinistro. Le parti venivano immediatamente separate dall’intervento degli altri ragazzi presenti sul posto e, nell’occasione, il presunto aggressore, proferiva nei confronti del conducente esplicite minacce. Riportata la calma la vittima si allontanava ma non ricorreva alle cure mediche; successivamente presentava denuncia presso la stazione dei carabinieri di Reggiolo.

Gli accertamenti condotti dai militari, supportati dalle concordi dichiarazioni testimoniali dei presenti al momento dei fatti, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del minore, residente nel reggiano e, con l’accusa di percosse e minaccia i carabinieri lo denunciavano alla Procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.