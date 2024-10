Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 3 settembre 2024

Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli e sparse in mattinata sul settore occidentale, più intense e continue sul settore centro-orientale; dal pomeriggio intensificazione delle precipitazioni in particolare sul settore centro-orientale dove potranno assumere anche carattere di rovescio e/o temporale. Attenuazione dei fenomeni in nottata.

Temperature in generale flessione; minime comprese tra 13/14 gradi delle pianure interne e 16 gradi della costa riminese; massime attorno a 16/17 gradi, fino a 19 gradi lungo la costa riminese. Venti deboli variabili sulla pianura con residui rinforzi sui rilievi in esaurimento in prima mattinata. Dal pomeriggio nuova intensificazione della ventilazione sui rilievi e sulla costa dove avremo rinforzi anche consistenti di bora. Mare inizialmente poco mosso sotto costa, mosso al largo. Moto ondoso in rapido aumento fino a divenire molto mosso dal tardo pomeriggio.

(Arpae)