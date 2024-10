Presentata la Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli

E’ stata presentata ieri, martedì 1 ottobre alle ore 11,00 in sala stampa Luca Savonuzzi a Palazzo d’Accursio, la Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets in occasione della conferenza stampa di presentazione della ventiseiesima “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma – vale la pena”, anche decima “Giornata europea dei risvegli” con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo.

Sono intervenuti: l’assessore alla Sanità e Welfare Luca Rizzo Nervo , Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, Fulvio De Nigris, presidente Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets, Maria Vaccari, membro cda Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets, Roberto Piperno, direttore scientifico Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets.

I rappresentanti delle istituzioni che fanno attualmente parte della Fondazione: don Massimo Ruggiano, Vicario episcopale per il settore Carità, diocesi di Bologna; Mario Tubertini direttore Istituto di Montecatone; Alberto Montanari responsabile Terzo Settore Emil Banca.

Sono intervenuti Alessandro Bergonzoni, testimonial Casa dei Risvegli Luca De Nigris e

I promotori e sostenitori della “Giornata nazionale ed europea dei risvegli”

Torna il 7 ottobre la “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul coma – vale la pena” giunta alla 26^ edizione anche 10^ “Giornata europea dei risvegli”, lo scorso anno TARGA del Presidente della Repubblica (il massimo riconoscimento del Quirinale per un iniziativa di alto valore culturale e sociale), anche quest’anno con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

La “Giornata dei risvegli” promossa da “Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, recentemente trasformatasi in Fondazione ETS si realizzerà sempre in collaborazione con Enti ed Istituzioni, assieme al Comune di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, all’Università degli Studi di Bologna, all’Azienda USL di Bologna, Legacoop e le cooperative aderenti, molti altri sostenitori e in sinergia con la coop. perLuca, con la finalità di sensibilizzazione ed impegno nei confronti delle persone in stato di post-coma. L’iniziativa si lega alla “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” il centro pubblico di riabilitazione e ricerca dell’IRCCS Istituto di Scienze neurologiche di Bologna, riconosciuto come buona pratica dal Consiglio d’Europa e da diffondere negli stati membri che quest’anno copie 20 anni..

Le persone con esiti di coma e gravi cerebrolesioni acquisite, oggi più che mai, richiedono una maggiore attenzione perché i loro diritti e le loro problematiche siano sempre sotto gli occhi di tutti e affinché i loro bisogni siano intercettati in maniera constante e consapevole dalle istituzioni preposte. Le patologie che seguiamo non possono essere lasciate indietro, né essere anche soltanto indirettamente colpite dalla pandemia che ha distolto da loro attenzione e risorse.

La prossima “Giornata dei risvegli” del 7 ottobre si occuperà di questo e approfondirà temi sociali e clinici della ricerca. Alessandro Bergonzoni testimonial de “Gli amici di Luca” anche quest’anno promuove una nuova campagna sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle persone in coma e sulla necessità di diffondere anche in Europa buone pratiche a partire dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Lo farà con lo slogan “Completamente guariti, perfettamente curati”, tra manifesti e uno spot che da settembre ad ottobre sarà in RAI, Mediaset, LA7, San Marino TV , sulle reti televisive locali e sui social.

La manifestazione di informazione sul coma, lo stato vegetativo e le gravi cerebrolesioni acquisite torna ancora una volta per fare rete con varie città italiane ed altri paesi europei per sensibilizzare l’opinione pubblica sui bisogni delle persone uscite dal coma. Una iniziativa che si è consolidata in tutti questi anni e che ha assunto una dimensione europea grazie ai progetti messi in campo dall’associazione attraverso la sinergia con i paesi partner e il patrocinio del Parlamento Europeo.

“Il 7 ottobre – dice Fulvio De Nigris presidente della Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets – è la data simbolo della “Giornata dei risvegli”. Il giorno in cui Luca, figlio mio e di Maria Vaccari, si svegliò dal coma in Austria, dopo otto lunghi mesi di coma e stato vegetativo, ricoverato in un centro di eccellenza all’estero grazie ad una gara di solidarietà. Per questa edizione celebriamo i venti anni della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e lo faremo anche ufficializzando la trasformazione dell’associazione in Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets di cui sono diventato presidente. Un passo importante che vede il rafforzamento di un impegno, di una progettualità che guarda al futuro con l’ingresso di Fondatori istituzionali partecipanti che hanno aderito con convinzione: il Comune di Bologna, la Curia di Bologna, l’Istituto di Montecatone ed Emil Banca. Confidiamo che in futuro si possa allargare la platea dei sostenitori. Nel frattempo ci godiamo questa nuova celebrazioni che condivideremo con i nostri ex dimessi, le loro famiglie, tutti coloro che vivono questa condizione, tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci sostengono in questa grande manifestazione. La “Giornata dei risvegli” è un appuntamento importante. Perché è una giornata che in maniera laica si concentra sul tema della vita fragile, quella che si percepisce e che va sempre più condivisa”.

Tra le iniziative programmate, domenica 6 ottobre la festa in piazza Maggiore a Bologna con attività sportive adattate in collaborazione con CSI Centro Sportivo Italiano assieme a Cip Comitato Italiano Paralimpico, Avis e la Croce Rossa Italiana con le sue attività di prevenzione.

Aprirà la giornata “La pedalata dei risvegli ”in collaborazione con UISP (ore 9.30 partenza da Piazza Maggiore e arrivo alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris). e l’Avis; un flash mob con Alessandro Bergonzoni e la compagnia Gli amici di Luca formata da persone uscite dal coma che frequentano i laboratori teatrali alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ci sarà anche un microfono aperto “Risvegli: storie di voci ritrovate” con testimonianze di familiari e caregivers . Alle ore 17.30 Momento conclusivo Yoga e Meditazione con Jones Tonelli istruttore di “Interno Yoga” Chiuderà la manifestazione la Banda comunale Donizetti di Casalecchio di Reno diretta da maestro Massimo Sgargi

Lunedì 7 ottobre Open day alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris con le celebrazioni dei 20 anni della struttura con, dalle 9.30, attività ludico motorie promosse dal CSI Centro Sportivo Italiano Comitato di Bologna e ricolto ai bambini delle scuole elementari. alle 11.15 inaugurazione della scultura “La Vestale della Casa” opera di Simona Ragazzi, a seguire i saluti delle autorità e il tradizionale lancio di palloncini ecologici con i messaggi per un risveglio. La sera al Teatro Duse di Bologna ore 21.00 spettacolo con Alessandro Bergonzoni, la Banda Osiris, Frankie Hi – nerg mc. In scena anche le persone con esiti di coma che partecipano al progetto “IL TEATRO DEI RISVEGLI” e ai laboratori teatrali della Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Martedì 8 ottobre ore 12.00 nella sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna in via Aldo Moro 50 verrà inaugurata la mostra fotografica “Casa dei Risvegli Luca De Nigris: venti anni tra cura e cultura”. In mostra gli scatti di quindici fotografi tra quelli che in questi anni hanno seguito i percorsi di cura e gli spettacoli realizzati dalle persone uscite dal coma che frequentano i laboratori teatrali nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Il 10 ottobre alle ore 18.00 al Cinema Modernissimo (con anteprima il 9 mattina ore 9.30 per le scuole), grazie alla Cineteca di Bologna, verrà trasmesso il film “L’alba di Luca” regia di Roberto Quagliano prodotto da Gli amici di Luca e Kamel film che fu realizzato nel 2000 con Rai Cinema, Alberto Perdisa editore e Monrif Net. Il film che fu trasmesso da Ra1 racconta la vicenda di Luca, la nascita de “Gli amici di Luca” e la gara di solidarietà che lo portò all’estero.

Martedì 15 ottobre al Teatro Dehon lo spettacolo “Sinossi tempestosa” che mette insieme i due laboratori teatrali (compagnia Gli amici di Luca e Gruppo Dopo di…Nuovo Gli amici di Luca) per mettere in scena gli esiti dei laboratori.

E’ prevista, inoltre, invitati dall’europarlamentare Elisabetta Gualmin, il 12 e 13 novembre la visita al Parlamento europeo di una delegazione de “Gli amici di Luca” che presenterà il modello della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e sarà ricevuta dall’Ambasciatore italiano a Bruxelles.

“Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris” -, che sarà presente al G7 disabilità ad Assisi il 14 ottobre prossimo – continua a livello nazionale nell’ Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità a dare il proprio contributo per la realizzazione del prossimo piano di azione sui diritti delle persone con disabilità e nell’impegno sulle pari opportunità delle persone disagiate.