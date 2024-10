Inaugurata oggi a Castellarano la Nuova Area Sportiva presso il Parco dei Popoli

E’ stata inaugurata ufficialmente oggi la nuova Area Attrezzata Digitalizzata all’aperto presso il Parco dei Popoli di Castellarano, già operativa dallo scorso giugno. Questa innovativa palestra a cielo aperto è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Castellarano e Sport e Salute S.p.A., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, che ha cofinanziato parte dell’investimento nell’ambito del progetto Sport di TUTTI – Parchi.

Nel suo intervento, il sindaco Giorgio Zanni ha dichiarato: “Operativa già dallo scorso

giugno, oggi, insieme a Sport e Salute, che ci ha aiutato a realizzarla cofinanziando una

parte dell’investimento, abbiamo voluto consegnarla ufficialmente alla cittadinanza e

festeggiare insieme ad alcune ragazze e ragazzi delle nostre scuole elementari di

Castellano. Questa nuova area sportiva, una palestra a cielo aperto, si aggiunge a quella

che abbiamo realizzato alcuni anni fa e che ha già riscosso grande successo tra gli sportivi e i cittadini, non solo di Castellarano ma anche dei comuni limitrofi”.

Zanni ha poi aggiunto: “L’Area Attrezzata Digitalizzata è dotata di attrezzi muniti di QR code

che consentono l’accesso a spiegazioni audio e video di tutti gli esercizi praticabili, offrendo

un’esperienza interattiva che permette a chiunque di allenarsi all’aperto, da soli o in gruppo. Questa struttura arricchisce ulteriormente le attività sportive e ricreative già presenti attorno alla Casa Aperta e ai nuovi campi da padel e beach volley, rendendo il Parco dei Popoli sempre più un punto di riferimento per lo sport all’aperto.”

Il progetto, che rientra nella rete delle Aree Attrezzate Digitalizzate promosse da Sport e

Salute S.p.A. in tutta Italia, si trova vicino alla Casa Aperta del parco, con accesso da via

Coppi e via della Pace. È pensato per essere un luogo inclusivo, dove praticare attività fisica

nel verde, con esercizi alla portata di tutti.

La gestione dell’area è stata affidata all’Associazione Sportiva Dilettantistica Happy Time,

che si occuperà di curarla e gestirla a disposizione di tutta la comunità, senza limiti di età.

L’ASD organizzerà l’utilizzo degli spazi, garantendo un accesso libero a tutti i cittadini e

favorendo la fruizione da parte di altre associazioni sportive del territorio.

Zanni ha concluso: “Il Parco dei Popoli si conferma uno dei parchi urbani più belli, grandi e

vissuti della provincia. Con questa palestra a cielo aperto, vogliamo offrire un luogo dove

tutti possano trovare benessere e relax, dall’infanzia fino all’età adulta.”

La giornata inaugurale è stata arricchita da dimostrazioni pratiche organizzate da Alessio

Pellacani e dai ragazzi dell’ASD Happy Time, coinvolgendo attivamente anche gli studenti

delle scuole primarie e secondarie di Castellarano, che hanno avuto modo di testare in

prima persona le nuove attrezzature.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Stampa del Comune di Castellarano

o Sport e Salute S.p.A. tramite i contatti indicati.