Festività di San Petronio a Bologna: cosa cambia per il servizio bus

Venerdì 4 ottobre, come di consueto in occasione della festività patronale di San Petronio, a Bologna il servizio di bus subirà alcune riduzioni in conseguenza della chiusura delle scuole e di gran parte delle attività produttive. In particolare:

le linee urbane 15, 32, 34, 61, 62 e le navette A e C non saranno attive;

non effettueranno servizio le linee 123, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 300, 354, 504, 904 e 905 attive nei soli giorni di calendario scolastico. Anche su alcune linee suburbane ed extraurbane sono soppresse le corse-bis scolastiche per/da Bologna.

Per quanto concerne le linee urbane di Bologna, rispetto agli orari abituali, nella fascia oraria dalle 7 alle 20, avranno:

frequenza 7-8 minuti le linee 13 – 14 – 20 – 23 – 27

frequenza 10 minuti le linee 11 – 19

frequenza 13 minuti la linea 25

frequenza 15-16 minuti la linea 21

frequenza 20 minuti le linee 18 – 28 – 29 – 30 – 33 – 36

frequenza 21 minuti la linea 36

frequenza 30 minuti le linee 16 – 37 – 38 – 39

frequenza 32 minuti le linee 36

Le linee 35 e 58 effettueranno il servizio festivo.

Le linee 44 – 51 – 52 – 59 e la navetta D effettueranno il servizio feriale.

La linea 55 effettuerà il servizio del sabato.

Si ricorda, inoltre, che nella giornata di festività cittadina del 4 ottobre i percorsi di tutte le linee di bus saranno quelli in vigore nei giorni festivi T-Days.

Sarà in funzione, nei consueti orari, la navetta T2 ed effettueranno servizio anche le navette notturne N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 e N8.

Gli orari di tutte le linee in vigore il giorno di San Petronio nel bacino di traffico metropolitano di Bologna sono già consultabili sul sito web di Tper www.tper.it, nella sezione “Percorsi e orari”, selezionando la data del 4 ottobre.